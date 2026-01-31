Пять подростков стали жертвами пожара в сауне в Кузбассе

Пять подростков погибли при пожаре в частной сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области. Об этом сообщают региональное управление МЧС и Следственный комитет. По предварительным данным СК, одна девушка спаслась.

Площадь пожара составила 70 «квадратов». Сообщение о пожаре в частной сауне на улице Кубанской поступило спасателям в 20:22 по местному времени. Спустя час возгорание ликвидировали. На месте происшествия работали 38 специалистов и 12 единиц техники МЧС.

По факту гибели подростков на пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По информации регионального главка СК РФ, на месте трагедии работают следователи и криминалисте, допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для определения причин смерти несовершеннолетних и причин возгорания.

Как уточняет телеграм-канал Baza, при пожаре в сауне погибли три девушки и два парня. Компания молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет приехала отметить дни рождения сразу трех человек – 16-летней студентки первого курса местного техникума физкультуры, ее 17-летнего однокурсника и еще одной 17-летней девушки. У всех троих дни рождения прошли в последнюю неделю января.

«Возгорание предварительно началось из-за короткого замыкания в одной из парилок. Во время пожара пятеро человек побежали в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли», – пишет телеграм-канал.

Прокопьевск, Наталья Петрова

