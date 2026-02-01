Три человека погибли на пожаре на базе отдыха в Хакасии

В результате пожара на базе отдыха в Хакасии погибли три человек, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Пожар произошел минувшей ночью в урочище «Бабик» Бейского района республики.

К моменту прибытия огнеборцев гостевой дом был уничтожен огнем на площади 72 кв. м.

При разборе завалов пожарные обнаружили тела трех погибших мужчина. Еще один 20-летний мужчина травмирован.

Причины пожара устанавливаются.

Районная прокуратура организовала проверку по факту смертельного пожара. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности.

Абакан, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

