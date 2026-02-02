В Омской области арестован подросток, планировавший убийства в школе

В Омской области задержали и арестовали подростка, планировавшего убийства в школе. Его обвинили в участии в деятельности террористической организации и поддержке идеологии «Колумбайна»*.

«Тюкалинский городской суд Омской области вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)», – сообщается в телеграм-канале «Суды Омской области».

По версии следствия, обвиняемый, поддерживая насильственную идеологию движения «Колумбайн»*, искал информацию в Сети о деятельности этого движения и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.

Кроме того, он купил тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой организации и разработал план для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества массового убийства учащихся и сотрудников школы.

Согласно решению суда, подросток пробудет в СИЗО как минимум до 28 марта 2026 года.

* Движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 года и запрещено в России

Омск, Наталья Петрова

