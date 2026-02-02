Пришел в здание УФСБ с бомбой под видом аудиколонки: теракт предотвратили в Крыму

Силовики предотвратили теракт против сотрудников управления ФСБ России в Крыму. На входе в административное здание спецслужбы задержан местный житель, который по заданию спецслужб Украины, использовавших его втемную, пытался пронести замаскированное под аудиоколонку взрывное устройство. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Представитель Сил специальных операций ВСУ связался с жителем Крыма через мессенджер Telegram, представился сотрудником ФСБ и предложил мужчине работу в органах безопасности. Предварительно он попросил крымчанина пронести в здание УФСБ портативную аудиоколонку с записывающим устройством, якобы для выявления «предателей» в ведомстве.

Мужчину досмотрели на ККП и обнаружили у него закамуфлированную под аудиоколонку самодельную бомбу осколочно-фугасного действия, состоящую из 1 кг взрывчатки иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающую при активации непосредственным исполнителем.

Как отметили в ФСБ, по замыслу спецслужбы Украины подрыв взрывного устройства мог привести к гибели не только сотрудников территориального управления спецслужбы, но и самого исполнителя, который не был осведомлен о готовящемся преступлении и использовался в качестве смертника.

Организатором преступления, как установили силовики, оказался сотрудник отдельного центра специального назначения группы «Юг» Сил специальных операций ВСУ старший лейтенант Иван Кринов. В августе 2025 года он планировал похожий теракт в Крыму. Посредством мошеннических схем он попросил жительницу Волгоградской области передать сотрудникам ФСБ икону со взрывным устройством. Тогда теракт тоже предотвратили.

В отношении Кринова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Фигуранта объявят в международный розыск и привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством, заявили в ФСБ.

