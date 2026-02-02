В Херсонской области во время обстрелов погиб мирный житель

В Херсонской области за минувшие выходные при атаках ВСУ погиб мирный житель, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В результате атак киевского режима в минувшие выходные погиб один мирный житель, шесть человек получили ранения», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Мужчина погиб при обстреле частного дома в Казачьих Лагерях Алешкинского муниципального округа.

Кроме того, в селе Костогрызово в результате удара дрона ранены 61-летняя женщина и 74-летний мужчина. «Оба госпитализированы в Скадовскую ЦГБ в тяжелом состоянии», – отметил Сальдо.

В селе Великие Копани атака беспилотника привела к пожару в торговом павильоне, ранен мужчина 1991 года рождения. В поселке Днепряны мирный житель попал в Новокаховскую ЦГБ после удара БПЛА. Кроме того, в Гладковке Голопристанского муниципального округа ранение получил мужчина 1954 года рождения. В Брилёвке от удара беспилотника пострадала женщина, медики оказали помощь на месте.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube