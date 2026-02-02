В Японии сноубордистка застряла на подъемнике и погибла

В Японии сноубордистка из Австралии погибла после того, как ее рюкзак зацепился за подъемник, и она зависла в воздухе.

Трагедия произошла в пятницу на горнолыжном курорте Цугаике в долине Хакуба, популярном месте для катания на лыжах в центральной Японии.

По данным полиции и оператора горнолыжного подъемника, женщину срочно доставили в больницу, но позже она скончалась от полученных травм.

В своем заявлении компания Tsugaike Gondola Lift Co. сообщила, что поясная пряжка рюкзака туристки запуталась в кресле подъемника, что помешало ей сойти с него.

«Поскольку нагрудный ремень рюкзака был застегнут, рюкзак не отстегивался от тела пассажира, и пассажира тащило за собой вместе с рюкзаком после выхода из лифта», – говорится в заявлении генерального директора и директора компании Кубо Цунео.

«Сотрудник немедленно нажал кнопку аварийной остановки, чтобы остановить работу лифта. Была оперативно оказана экстренная помощь, после чего пассажира доставили в больницу на машине скорой помощи», – говорится в заявлении.

Компания выразила «глубочайшие соболезнования семье погибшего» и пообещала усилить меры безопасности.

Токио, Елена Васильева

