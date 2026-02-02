В Саратове девочка едва не погибла из-за упавшей с крыши сосульки

В Саратове шестилетний ребенок получил перелом черепа из-за рухнувшей с крыши наледи. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на улице Панченко. Девочка вышла с отцом в магазин, мужчина зашел в помещение, а ребенок остался на улице, в этот момент на него упала ледяная глыба.

Пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали перелом костей свода черепа и ушиб головного мозга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», – сообщили в региональном управлении СКР.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube