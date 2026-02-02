российское информационное агентство 18+

Понедельник, 2 февраля 2026, 18:47 мск

Пенсионерка отдала аферистам 18,5 миллиона рублей после звонка из «полиции»

Мошенники под видом правоохранителей выманили у пенсионерки из Тюмени 18,5 млн рублей. Использовалась схема с «безопасными» счетами. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

По информации надзорного ведомства, неизвестные позвонили на мобильный телефон пожилой женщины, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и под предлогом предотвращения хищения денежных средств убедили пенсионерку передать курьеру, а также перевести на «безопасные» счета имеющиеся у нее 18,5 млн рублей.

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту мошенничества.

Как уточнил надзор, за минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 житель региона. Жертвы аферистов лишились более 33 млн рублей.

Тюмень, Наталья Петрова

