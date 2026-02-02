В Дагестане 10 воспитанников детского сада отравились угарным газом

В селе Параул Карабудахкентского района Дагестана 10 воспитанников частного детского сада отравились угарным газом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский главк МЧС.

«10 детей из частного детского сада села Параул Карабудахкентского района после жалоб на слабость и тошноту госпитализировали. Предварительно, произошло отравление угарным газом», – сказал собеседник агентства.

По его данным, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Дагестана сообщила, что начала проверку обстоятельств отравления детей.

Махачкала, Анастасия Смирнова

