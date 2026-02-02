Запорожская область ощутила землетрясение с эпицентром в Азовском море

В акватории Азовского моря сегодня было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9, которое ощущалось на территории Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, эпицентр находился в море в 129 км от Мелитополя на глубине 10 км.
«В Бердянске ощущались толчки в 2-3 балла», – уточнил губернатор.
Глава Запорожской области заверил, что все объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.
«Землетрясения такой силы в акватории Азовского моря – редкость, но они возможны, и к ним наши службы готовы», – подчеркнул Балицкий в своем телеграм-канале.
Мелитополь, Анастасия Смирнова
