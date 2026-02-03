Жертвами аварии в Омской области стали два человека и две лошади

В Омской области автомобиль сбил двух лошадей, переходящих дорогу. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Животные не выжили.
ДТП случилось на дороге «Омск-Русская Поляна» в Таврическом районе. Легковушка направлялась со стороны поселка Павлоградка в Омск. В районе 67-го километра автомобиль врезался в двух лошадей, переходивших дорогу, съехал в кювет и перевернулся.
В машине погибли водитель и пассажир, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Животные погибли от полученных травм.
Региональная прокуратура проводит проверку.
Омск, Зоя Осколкова
