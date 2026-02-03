Мужчина забрался на крышу самолета Airbus A320, за что попал в психбольницу

В Испании в аэропорту Валенсии мужчина забрался на крышу самолета Airbus A320 компании Vueling.

24-летний мужчина был арестован 31 января и затем помещен в психиатрическую больницу. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой борт.

На видео, снятых очевидцами, видно, как мужчина идет вдоль фюзеляжа, размахивает руками, ставит сумку, пьет, снимает рубашку и кричит.

Сотрудники Гражданской гвардии и службы безопасности аэропорта быстро прибыли на место происшествия, забрались на крышу самолета и без применения насилия вывели молодого человека.

Человек, которого власти охарактеризовали как имеющего «нарушения психического здоровья», был арестован и помещен в психиатрическую больницу. Уточняется, что речь идет о гражданине Марокко.

Пассажирам рейса Vueling в Амстердам пришлось ждать два с половиной часа, нового рейса. В Нидерланды они отправились на другом самолете.

Москва, Елена Васильева

