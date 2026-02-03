ВСУ нанесли артудар по Новой Каховке – есть погибшие и раненые

В Херсонской области артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ утром 3 февраля подвергся город Новая Каховка. В результате удара погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, под обстрел попала гражданская инфраструктура – МФЦ и продуктовый магазин. «Есть погибшие – три человека, в том числе сотрудник администрации. Есть раненые, им оказывается медицинская помощь», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

На месте работают все службы. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь в полном объеме, заверил глава региона.

Как отметил Сальдо, это очередное военное преступление киевского режима на фоне громких заявлений о «готовности к миру».

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

