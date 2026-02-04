Убийца Синдзо Абэ подал апелляцию на пожизненный срок, который получил

В Японии мужчина, осужденный за убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, обжаловал свой пожизненный приговор.

Напомним, что 45-летний Тэцуя Ямагами застрелил бывшего премьер-министра, покинувшего свой пост двумя годами ранее, из самодельного оружия на предвыборном митинге 8 июля 2022 года в Наре, недалеко от Киото. 21 января окружной суд Нары приговорил его к пожизненному заключению, осудив этот акт как «гнусный и крайне злонамеренный».

Крупнейшие японские СМИ, включая Kyodo News , Mainichi Shimbun , Jiji Press и региональную телекомпанию MBS, сообщили, что адвокаты Ямагами подали апелляцию в среду.

Эта трагедия потрясла страну, где преступления с применением огнестрельного оружия крайне редки.

Тот факт, что предполагаемый убийца питал неприязнь к Синдзо Абэ из-за его предполагаемых связей с Церковью Объединения, также известной как «Муниты», также вызвал пристальное внимание к деятельности этой религиозной организации и ее связям с японской политикой. Тэцуя Ямагами питал глубокую обиду на «Мунитов», которых он считал виновными в разорении своей семьи после того, как его мать якобы подарила ему почти 100 миллионов иен (около миллиона долларов на тот момент) в качестве подарков.

Организация, основанная в 1954 году в Южной Корее Сун Мён Муном, быстро установила тесные связи с политическим миром, и Сун Мён Мун общался с главами иностранных государств, такими как американец Ричард Никсон. Синдзо Абэ выступал на мероприятиях, организованных группами, связанными с церковью. Расследование выявило тесные связи между Церковью Объединения и несколькими избранными должностными лицами Либерально-демократической партии (ЛДП, националистически-правой), находившейся тогда у власти в Японии, что привело к отставке четырех министров.

В апреле 2025 года суд постановил распустить японское отделение организации, сославшись на «беспрецедентный ущерб», нанесенный японскому обществу.

Токио, Елена Васильева

