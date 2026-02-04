российское информационное агентство 18+

Среда, 4 февраля 2026, 12:34 мск

В Красноярске ученица устроила пожар в школе

В Красноярске произошло ЧП в школе. Ученица устроила пожар в классе. При обыске у нее нашли молоток.

Инцидент произошел в школе №153. Восьмиклассница сначала устроила пожар в туалете, а затем зашла в учебный кабинет и подожгла жалюзи. По некоторым данным, девочка использовала легковоспламеняющуюся жидкость.

В результате всех детей и педагогов эвакуировали. На данный момент известно о трех пострадавших, у них диагностированы ожоги.

Поджигательницу задержали, у нее в сумке нашли молоток. Мотивы школьницы устанавливаются. Проводится проверка.

Красноярск, Зоя Осколкова

