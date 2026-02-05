Система ПВО за ночь сбила над Россией 95 вражеских дронов

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 95 украинских беспилотников над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушная атака ВСУ была нацелена на южные регионы страны. Так, 36 дронов перехвачено над территорией Краснодарского края, 27 – над Ростовской областью, 21 – над акваторией Азовского моря. Еще восемь БПЛА сбито над Белгородской областью, два – над Крымом и один – над Волгоградской областью.

В Ростовской области атаку дронов отразили в 12 городах и районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. В Батайске ранен водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Батайске также повреждены здание склада и пять автомобилей, которые находились на стоянке агропромышленного предприятия. В Новошахтинске повреждения получил частный жилой дом.

В Краснодаре проверяют сообщения о возможном падении обломков БПЛА в пригородных поселках Прикубанского округа регионального центра, сообщил мэр города Евгений Наумов. По его данным, повреждений критической инфраструктуры на территории города не зафиксировано.

