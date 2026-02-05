Супруги в Новосибирске обслуживали сим-боксы мошенников

В Новосибирске задержали семейную пару, которая помогала мошенникам, обслуживая узлы связи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, 33-летний мужчина и его 32-летняя жена, проживающие в одном из населенных пунктов Новосибирского района, арендовали квартиры, где в организованных тайниках устанавливали абонентское коммутационное оборудование – сим-боксы.

«С их помощью осуществлялось хищение у граждан денежных средств с дальнейшей их передачей через криптокошельки в колл-центры, дислоцирующиеся на территории недружественной страны», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой»). Подозреваемые заключены под стражу.

