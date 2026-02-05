БПЛА ударил по многоэтажке в ЛНР – пострадали трое детей и их родители

ВСУ с помощью беспилотника ранним утром атаковали многоквартирный дом в городе Ровеньки в ЛНР. В результате удара пострадала многодетная семья – ранения получили родители и трое детей. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в МАХ. Кроме того, в многоэтажке повреждены остекление и фасад здания.

По словам главы региона, вся семья доставлена в больницу, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Самому маленькому ребенку пять месяцев, еще двум – 7 и 3 года, уточнил Пасечник.

Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, сильнее всех пострадал глава семейства – 31-летний мужчина. У него минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, резаные раны лица. Дети и мама получили легкие ранения от осколков стекла. «Им оказана вся необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», – уточнила министр.

На месте происшествия работают спецслужбы, сотрудники СК РФ по ЛНР.

Глава региона дал поручение руководству муниципалитета оказать помощь жителям в восстановлении остекления и теплового контура дома.

Луганск, Наталья Петрова

