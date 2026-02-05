В школе в Новосибирской области обрушилась крыша

В Новосибирской области произошло обрушение крыши здания школы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Частичное обрушение крыши произошло во время уборки снега в Тогучинском районе. Отмечается, что никто не пострадал, занятия в школе отменили.

Как уточнил глава района Сергей Пыхтин, основные конструктивные элементы здания не повреждены.

В СУ СКР по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность). Назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

