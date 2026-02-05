Работавший на Киев хакер получил 16 лет колонии за госизмену

Российский хакер, работавший на украинское киберподразделение, приговорен к 16 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Вступил в законную силу обвинительный приговор Кемеровского областного суда в отношении гражданина РФ Смирнова А. П. 1987 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены в форме оказания иной помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», – сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, мужчина вступил в Telegram-сообщество запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, действующей в интересах разведслужб Украины. По заданию Киева он осуществлял компьютерные атаки с помощью вредоносных программ на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры.

Следственный отдел УФСБ по Кемеровской области возбудил против него уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) и ч. 1 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.

Уточняется, что хакера приговорили к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок 1 год.

Москва, Наталья Петрова

