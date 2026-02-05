На Алтае двух депутатов заксобрания подозревают в мошенничестве

В Алтайском крае двух депутатов законодательного собрания заподозрили в мошенничестве. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 4,6 млн рублей.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух депутатов Алтайского краевого законодательного собрания и помощника одного из них. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", – говорится в сообщении регионального управления СКР.

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год член комитета по спорту, культуре и молодежной политике алтайского заксобрания фиктивно трудоустроил сопартийца на должность помощника, таким образом незаконно получив из бюджета 2,4 млн рублей.

По аналогичной схеме действовал второй подозреваемый. С 2021 по 2025 год он похитил более 2,2 млн рублей. Кроме того, задержана помощница одного из депутатов.

Барнаул, Зоя Осколкова

