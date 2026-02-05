Три человека пострадали в аварии с двумя автобусами в Красноярске

В Красноярске столкнулись сразу четыре транспортных средства – две легковушки и два автобуса. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на улице Павлова. В аварию попали пассажирские автобусы 8 и 55 маршрутов, а также автомобили Chery и Toyota.
«По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам автобуса 8 маршрута, а также водителю автомобиля марки Chery», – говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.
Красноярск, Зоя Осколкова
