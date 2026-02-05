Воспитатель спасла детсадовцев от нападения в Оренбуржье

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в городе Бугуруслане в Оренбургской области. Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Дьяченко. По его словам, воспитатель детсада удерживала злоумышленника до приезда экстренных служб.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада Лия Наильевна Галеева», – написал глава города в своем телеграмм-канале.

Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему удалось предотвратить трагедию, добавил Дьяченко.

Мэр также отметил, что все экстренные службы реагирования сработали слаженно. Ситуацию взял на личный контроль губернатор региона Евгений Солнцев.

Обновлено. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области возбудило два уголовных дела по факту нападения на детсад в городе Бугуруслане. Расследование ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ. По данным ведомства, пострадала воспитатель, ей уже оказали медицинскую помощь. Находившиеся в дошкольном учреждении дети в порядке.

По данным следствия, злоумышленник находился в состоянии опьянения. В настоящее время он задержан, устанавливается мотив преступления.

По данным регионального главка полиции, сообщение о проникновении на территорию детского сада мужчины с ножом поступило в правоохранительные органы около 13:00. Отмечается, что 25-летний местный житель вырвал запасную дверь детского сада, угрожал ножом персоналу. Воспитателям удалось его обезвредить, поместить в подвал и нажать тревожную кнопку. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства.

