В Новосибирске в аварии столкнулись 6 автомобилей и пассажирский автобус: есть пострадавшие

Сегодня вечером в Новосибирске произошла массовая дорожная авария с участием шести автомобилей и пассажирского автобуса, в салоне которого в момент ДТП находились 25 человек. Прокуратура организовала проверку обстоятельств ЧП, в результате которого пострадали две женщины.

По предварительным данным, водитель 1970 года рождения за рулем Nissan, двигаясь по Коммунальному мосту в сторону улицы Зыряновской, при совершении маневра перестроения в правую полосу движения допустил столкновение с попутно-движущимся автомобилем BMW. В результате Nissan столкнулся еще с шестью автомобилями, в том числе пассажирским автобусом «НефАЗ».

В результате ДТП получили две женщины-пассажиры автомобилей. Пострадавшие доставлены в больницу

