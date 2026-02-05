В Новосибирске в аварии столкнулись 6 автомобилей и пассажирский автобус: есть пострадавшие

Сегодня вечером в Новосибирске произошла массовая дорожная авария с участием шести автомобилей и пассажирского автобуса, в салоне которого в момент ДТП находились 25 человек. Прокуратура организовала проверку обстоятельств ЧП, в результате которого пострадали две женщины.
Фото из тг-канала прокуратуры Новосибирской области
По предварительным данным, водитель 1970 года рождения за рулем Nissan, двигаясь по Коммунальному мосту в сторону улицы Зыряновской, при совершении маневра перестроения в правую полосу движения допустил столкновение с попутно-движущимся автомобилем BMW. В результате Nissan столкнулся еще с шестью автомобилями, в том числе пассажирским автобусом «НефАЗ».
В результате ДТП получили две женщины-пассажиры автомобилей. Пострадавшие доставлены в больницу
Новосибирск, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»