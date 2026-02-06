российское информационное агентство 18+

Пятница, 6 февраля 2026, 10:52 мск

ФСБ задержала шпионившего для Украины жителя Хабаровского края

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края за передачу украинской разведке данных об участниках СВО и воинских частях в регионе. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

По информации спецслужбы, 48-летний житель города Бикина Хабаровского края установил контакт с представителем запрещенного на территории России военизированного объединения, действующего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

По заданию куратора злоумышленник собирал и передавал украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО, а также данные о расположении воинских частей на территории Бикина и их защищенности.

Задержанный арестован. Максимальное наказание по статье о госизмене предусматривает пожизненное лишение свободы.

