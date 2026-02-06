В Азербайджане ученик лицея выстрелил в учителя из охотничьего ружья

В Азербайджане школьник выстрелил в учителя из охотничьего ружья. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в лицее в Бинагадинском районе Баку. Ученик 10-го класса принес в школу отцовское ружье и открыл огонь по преподавателю.
Пострадавший госпитализирован с ранением в шею, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Полицейские задержали подростка и изъяли у него оружие. Проводится расследование.
В свою очередь руководство школы утверждает, что инцидент был случайностью.
Баку, Зоя Осколкова
