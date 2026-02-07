В акватории Финского залива на мель сел сухогруз с минеральными удобрениями

В акватории Финского залива в Кингисеппский районе Ленинградской области на мель сел сухогруз Sfera, который направлялся из порта Усть-Луга в Скаген (Дания). Как сообщает региональный глава МЧС, погибших и пострадавших нет.

По данным ведомства, судно, на борту которого находится 72 тысячи тонн минеральных удобрений и 22 члена экипажа, не повреждено.

«Инцидент не оказывает влияния на движение других судов. Экипаж предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели», – говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 6:42.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube