Уровень воды в реке Херота на Кубани достиг опасных отметок

Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе Краснодарского края достиг опасных отметок. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Глава города-курорта рекомендовал жителям переместить свои автомобили на возвышенность.

«Спасатели начали объезд территории возможного подтопления и оповещение о мерах безопасности и сохранности имущества через громкоговорители», – отметил Прошунин.

Мэр заверил, что службы экстренного реагирования на месте и готовы оказать помощь в случае необходимости.

Сочи, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube