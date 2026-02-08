Уровень воды в реке Херота на Кубани достиг опасных отметок

Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе Краснодарского края достиг опасных отметок. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Глава города-курорта рекомендовал жителям переместить свои автомобили на возвышенность.
«Спасатели начали объезд территории возможного подтопления и оповещение о мерах безопасности и сохранности имущества через громкоговорители», – отметил Прошунин.
Мэр заверил, что службы экстренного реагирования на месте и готовы оказать помощь в случае необходимости.
Сочи, Анастасия Смирнова
