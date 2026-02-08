российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 8 февраля 2026, 16:00 мск

Уровень воды в реке Херота на Кубани достиг опасных отметок

Фото из официального тг-канала главы города Сочи

Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе Краснодарского края достиг опасных отметок. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Глава города-курорта рекомендовал жителям переместить свои автомобили на возвышенность.

«Спасатели начали объезд территории возможного подтопления и оповещение о мерах безопасности и сохранности имущества через громкоговорители», – отметил Прошунин.

Мэр заверил, что службы экстренного реагирования на месте и готовы оказать помощь в случае необходимости.

Сочи, Анастасия Смирнова

