В Оренбургской области четыре человека погибли в аварии с грузовиком

В Оренбургской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на 338-м км трассы М5 «Урал». Водитель отечественной легковушки столкнулся с иномаркой, после чего вылетел на встречную полосу, где попал под грузовик.
«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, скончались на месте», – сообщили в ведомстве.
На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.
Оренбург, Зоя Осколкова
