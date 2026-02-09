В Оренбургской области четыре человека погибли в аварии с грузовиком

В Оренбургской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 338-м км трассы М5 «Урал». Водитель отечественной легковушки столкнулся с иномаркой, после чего вылетел на встречную полосу, где попал под грузовик.

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, скончались на месте», – сообщили в ведомстве.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

