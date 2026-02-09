В Пермском крае сотрудники двух химпредприятий отравились вредными веществами

В Пермском крае произошли групповые отравления вредными веществами на двух предприятиях. Об этом сообщили в региональной госинспекции труда.

«На двух предприятиях химической промышленности города Перми произошли групповые отравления работников в результате выброса вредных веществ. Работники получили тяжелые отравления», – говорится в сообщении.

Оба случая произошли в январе текущего года. Проводятся расследования. К проверкам также подключилось Западно-Уральское управление Ростехнадзора.

При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, добавили в инспекции.

Пермь, Зоя Осколкова

