В Пермском крае сотрудники двух химпредприятий отравились вредными веществами

В Пермском крае произошли групповые отравления вредными веществами на двух предприятиях. Об этом сообщили в региональной госинспекции труда.
«На двух предприятиях химической промышленности города Перми произошли групповые отравления работников в результате выброса вредных веществ. Работники получили тяжелые отравления», – говорится в сообщении.
Оба случая произошли в январе текущего года. Проводятся расследования. К проверкам также подключилось Западно-Уральское управление Ростехнадзора.
При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, добавили в инспекции.
Пермь, Зоя Осколкова
