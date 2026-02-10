Ударил ножом в сердце: в Приморье отец пытался зарезать 11-летнюю дочь

В Приморском крае расследуют уголовное дело о покушении на убийство 11-летней девочки в поселке Сибирцево. В преступлении обвиняется 61-летний отец ребенка – мужчина пытался зарезать спящую дочь. Фигурант заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 4 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату, где спала его дочь, и нанес ей ножевые ранения. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

По данным минздрава Приморья, 4 февраля в приемное отделение Черниговской центральной районной больницы доставили девочку с ножевым ранением в область сердца. «Ситуация была критической – счет шел на минуты», – отметили в ведомства. Ребенка срочно прооперировали. Операция прошла успешно. Через два дня девочку доставили вертолетом санитарной авиации в Краевую детскую клиническую больницу №1 во Владивосток. Юная пациентка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ее состояние стабильное, медики отмечают положительную динамику. По словам главврача детской медусчреждения Инны Зеленковой, «девочка жива и идет на поправку».

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube