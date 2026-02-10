В Таиланде автобус насмерть сбил туриста из России

В Таиланде россиянин погиб под колесами автобуса. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

ДТП произошло на острове Пхукет. 39-летний россиянин беседовал с друзьями у отеля Almerol и в какой-то момент сделал шаг на проезжую часть. Мимо проезжал автобус, который сбил пешехода.

Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу Чалонг. Несмотря на усилия врачей пациент скончался.

Местные власти сообщили о произошедшем в российское посольство. Тело мужчины будет передано родственникам в ближайшее время.

Бангкок, Зоя Осколкова

