Учитель предотвратил нападение семиклассника с оружием в школе в Югре

В школе города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предотвращена попытка массового убийства. Нападение на сверстников планировал устроить 14-летний ученик, который пришел в учебное заведение с оружием. Его задержали. В отношении школьника возбуждено уголовное дело. По информации местных властей, подросток мог решиться на такой поступок из-за буллинга.

Инцидент произошел накануне. По данным регионального главка Следственного комитета РФ, подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые он спрятал в рюкзаке. Ранее семиклассник высказывал намерения напасть на нескольких учащихся, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения.

Трагедию удалось предотвратить благодаря бдительности одного из преподавателей. Педагог забрал у подростка рюкзак и вызвал полицию. На место незамедлительно прибыли правоохранители, подросток был задержан и передан следственным органам.

В отношении ученика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Подросток задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности учащихся и организацию пропускного режима в школе. Следствием инициирована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования уголовного дела контролируется руководителем следственного управления.

Югорская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом. Сотрудники надзорного ведомства оценят, как уполномоченные органы исполняли законодательство в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, и проанализируют действия должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности учащихся. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

В свою очередь, глава Советского района Евгений Буренков подчеркнул, что педагог вовремя «выявил и предотвратил ситуацию, которая могла закончиться трагедией». По его словам, учитель действовал строго в соответствии с установленным алгоритмом, благодаря чему удалось обеспечить безопасность детей. «Ситуация под контролем. Безопасность детей обеспечена. Учебный процесс в гимназии продолжается», – написал глава района в своем телеграм-канале.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

