На Байкале два человека погибли, провалившись под лед на машине

На Байкале автомобиль провалился под лед. В результате два человека погибли, еще двоим удалось выбраться.

Как сообщили в региональном главке МЧС, автомобиль Toyota Raktis двигался вне ледовых переправ по заливу Усть-Анга. Примерно в двух километрах от берега машина попала в провал и ушла под воду.

«В салоне находились четыре человека. Двоим из них удалось выбраться из тонущей машины, еще двое, мужчина 1991 года рождения и женщина 1989 года рождения, сделать этого не смогли», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в месте провала дно неоднородное, имеются скальные выступы, глубина достигает 400 метров.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube