Снегопады в Японии унесли жизни 46 человек

Снегопады в Японии менее чем месяц унесли жизни 46 человек и привели к травмам еще 558 человек. Почти непрерывный снегопад с 20 января покрыл большую часть северной Японии, вызвав повсеместный хаос на дорогах, особенно вдоль побережья Японского моря.

В префектуре Аомори, на севере главного острова Японии, жители столкнулись с снежным покровом толщиной в 1,3 метра, сообщает Японское метеорологическое агентство. По данным полиции и местных властей, многие несчастные случаи со смертельным исходом произошли из-за снежных заносов, падающих с крыш на людей, или из-за падений людей при попытке расчистить снег.

В конце января 91-летняя японка была найдена погребенной под трехметровым слоем снега перед своим домом в Аомори. Полиция полагает, что ее завалило снегом, упавшим с крыши. В начале февраля правительство направило военнослужащих для оказания помощи жителям префектуры Аомори, наиболее пострадавшего района, где в отдельных местах выпало до 4,5 метров снега.

Токио, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube