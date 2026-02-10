Два человека погибли в Запорожской области из-за атаки дронов ВСУ

Два мирных жителя погибли в Запорожской области после ударов украинских беспилотников по частному дому и автомобилю. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате атаки БПЛА по частному сектору села Водяное (Каменско-Днепровский муниципальный округ) от полученных ранений погиб мужчина.

«Также в результате атаки на гражданский автомобиль на автодороге в направлении города Васильевка погиб еще один мужчина», – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Из-за атаки украинских дронов Каменско-Днепровский округ частично остался без света, ведутся восстановительные работы. Часть абонентов уже удалось подключить, уточнил губернатор. «Ориентировочный срок восстановления электроснабжения – в течение дня. Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее», – добавил он. При этом сохраняется опасность повторных ударов, что может влиять на ход восстановления.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube