ВСУ обстреляли похоронную процессию в запорожском селе: есть погибший и раненые

ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В результате атаки шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб, уточнил он.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сегодня Балицкий сообщил о высокой активности вражеских беспилотников в Васильевском округе. Он призвал местных жителей не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и попросил автомобилистов, следующих в направлении Васильевки, воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки.

