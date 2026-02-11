Президент Колумбии рассказал, что его хотят убить

Президент Колумбии Густаво Петро заявил во вторник, что накануне во время полета на вертолете он пережил покушение. В ходе заседания кабинета министров, транслировавшегося в прямом эфире, Петро объяснил, что вертолет, на борту которого он находился, не смог приземлиться, как планировалось, в департаменте Кордова на колумбийском побережье Карибского моря, потому что его служба безопасности опасалась, что по вертолету будут стрелять.
«Мы провели в море четыре часа, и я неожиданно оказался в каком-то месте, спасаясь бегством, чтобы избежать смерти», – объяснил он. Президент Петро, находящийся у власти с 2022 года, уже несколько месяцев утверждает, что вооруженные сети, связанные с наркоторговлей, замышляют против него заговор. Этот предполагаемый заговор, как сообщается, включает в себя заговорщков из числа наркоторговцев, проживающих за пределами страны, и местных партизан, таких как Иван Мордиско, самый разыскиваемый преступник страны, возглавляющий основную диссидентскую фракцию бывших партизан ФАРК, не подписавших мирное соглашение 2016 года.
В Кордове базируется Клан дель Гольфо, крупнейший наркокартель страны, который на прошлой неделе объявил о своем решении приостановить продолжающиеся мирные переговоры в Катаре, начатые в сентябре с правительством.
Таким образом, картель отреагировал на совместное решение Петро и его американского коллеги Дональда Трампа, принятое во время их первой встречи в Вашингтоне, отдать приоритет военным действиям против трех лидеров преступных организаций, занимающихся наркоторговлей, включая Чикито Мало, главу клана Дель Гольфо.
Густаво Петро, первый президент страны левого толка, ранее уже рассказывал, что его хотели убить в 2024 году. Его заявление прозвучало на фоне всплеска политического насилия за три месяца до следующих президентских выборов в Колумбии.
Москва, Елена Васильева
© 2026, РИА «Новый День»