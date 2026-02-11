Президент Колумбии рассказал, что его хотят убить

Президент Колумбии Густаво Петро заявил во вторник, что накануне во время полета на вертолете он пережил покушение. В ходе заседания кабинета министров, транслировавшегося в прямом эфире, Петро объяснил, что вертолет, на борту которого он находился, не смог приземлиться, как планировалось, в департаменте Кордова на колумбийском побережье Карибского моря, потому что его служба безопасности опасалась, что по вертолету будут стрелять.

«Мы провели в море четыре часа, и я неожиданно оказался в каком-то месте, спасаясь бегством, чтобы избежать смерти», – объяснил он. Президент Петро, находящийся у власти с 2022 года, уже несколько месяцев утверждает, что вооруженные сети, связанные с наркоторговлей, замышляют против него заговор. Этот предполагаемый заговор, как сообщается, включает в себя заговорщков из числа наркоторговцев, проживающих за пределами страны, и местных партизан, таких как Иван Мордиско, самый разыскиваемый преступник страны, возглавляющий основную диссидентскую фракцию бывших партизан ФАРК, не подписавших мирное соглашение 2016 года.

В Кордове базируется Клан дель Гольфо, крупнейший наркокартель страны, который на прошлой неделе объявил о своем решении приостановить продолжающиеся мирные переговоры в Катаре, начатые в сентябре с правительством.

Таким образом, картель отреагировал на совместное решение Петро и его американского коллеги Дональда Трампа, принятое во время их первой встречи в Вашингтоне, отдать приоритет военным действиям против трех лидеров преступных организаций, занимающихся наркоторговлей, включая Чикито Мало, главу клана Дель Гольфо.

Густаво Петро, ​​первый президент страны левого толка, ранее уже рассказывал, что его хотели убить в 2024 году. Его заявление прозвучало на фоне всплеска политического насилия за три месяца до следующих президентских выборов в Колумбии.

Москва, Елена Васильева

