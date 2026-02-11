В Бурятии школьница угнала у матери машину и врезалась в забор, пытаясь скрыться от ГАИ

В Бурятии задержали 14-летнюю девочку, которая за рулем угнанного у матери автомобиля пыталась скрыться от инспекторов ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
В селе Нур-Селение ночью сотрудники полиции попытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился требованиям. В ходе преследования машина врезалась в забор.
«При выяснении обстоятельств стало известно, что за рулем находилась 14-летняя школьница, не имеющая прав на управление транспортным средством. В автомобиле также находились две ее подруги», – говорится в сообщении.
Оказалось, что девочка угнала автомобиль, пока мать спала. Женщина не знала о замысле дочери.
Полицейские составили протоколы об административном нарушении, машину поместили на штрафстоянку, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
