В Бурятии школьница угнала у матери машину и врезалась в забор, пытаясь скрыться от ГАИ

В Бурятии задержали 14-летнюю девочку, которая за рулем угнанного у матери автомобиля пыталась скрыться от инспекторов ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В селе Нур-Селение ночью сотрудники полиции попытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился требованиям. В ходе преследования машина врезалась в забор.

«При выяснении обстоятельств стало известно, что за рулем находилась 14-летняя школьница, не имеющая прав на управление транспортным средством. В автомобиле также находились две ее подруги», – говорится в сообщении.

Оказалось, что девочка угнала автомобиль, пока мать спала. Женщина не знала о замысле дочери.

Полицейские составили протоколы об административном нарушении, машину поместили на штрафстоянку, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

