В Перми возбудили уголовное дело после отравления малышей в детском саду

В Перми несколько детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Краевое управление СКР возбудило уголовное дело.
Массовое отравление произошло в детском саду №394. Как сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, заболели 25 воспитанников, шестеро из них госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности заболевание или отравление людей».
В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Следователи работают на месте происшествия, будут проведены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинская.
Перми, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»