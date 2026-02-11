В Перми возбудили уголовное дело после отравления малышей в детском саду

В Перми несколько детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Краевое управление СКР возбудило уголовное дело.

Массовое отравление произошло в детском саду №394. Как сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, заболели 25 воспитанников, шестеро из них госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности заболевание или отравление людей».

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Следователи работают на месте происшествия, будут проведены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинская.

Перми, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

