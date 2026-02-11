В Бурятии школьный автобус с детьми попал в аварию

В Бурятии школьный автобус попал в ДТП. Один ребенок получил легкую травму. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.

Авария случилась в селе Нижний Саянтуй. Отмечается, что водитель школьного автобуса не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковушкой.

В результате ДТП находившийся в школьном автобусе семилетний мальчик обратился в больницу. У ребенка диагностировали ушибы, оказали помощь и отпустили домой. Другие дети не пострадали.

