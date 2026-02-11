На российских туристов на Шри-Ланке напал дикий слон

На Шри-Ланке на российских туристов напал дикий слон, когда путешественники пытались сделать с ним селфи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Супружеская пара во время поездки на трехколесном мотоцикле заметила дикое животное по дороге Буттала – Катарагама. Когда туристы приблизились к слону и достали телефон, он разозлился и набросился на них. Россиянка получила серьёзные травмы правой руки, её госпитализировали.

В публикации уточняется, что это не единственный случай нападения слонов на дороге Буттала – Катарагама, которая проходит через территорию национального парка с дикими животными.

Шри-Джаяварденепура-Котте, Анастасия Смирнова

