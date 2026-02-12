Поселок под Волгоградом эвакуируют после ракетной атаки ВСУ

Волгоградская область подверглась ракетному удару со стороны ВСУ. При отражении атаки обломки упали на территорию объекта Министерства обороны, расположенного около поселка Котлубань, и вызвали пожар. Идет эвакуация жителей населенного пункта. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По данным главы региона, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань. Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы», – приводит слова Бочарова пресс-служба областной администрации.

Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской Городищенской детско-юношеской спортивной школе, уточнил губернатор.

В ликвидации возгорания на военном объекте задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube