На юге Тайланда 18-летний молодой человек открыл стрельбу в школе и убил директора

В среду мужчина открыл огонь в школе на юге Таиланда, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.

Директор школы скончалась в больнице от полученных ран в четверг утром, сообщила полиция агентству AFP.

В тот же день тайские власти арестовали подозреваемого, которого СМИ идентифицировали как 18-летнего мужчину.

«Директор школы скончался около 3 часов утра (по местному времени) в больнице Хатъяя после того, как ее доставили туда для операции, – сообщил агентству AFP представитель местной полиции. – Стрелок также находился в больнице и получал лечение».

В результате стрельбы была также ранена 14-летняя девочка.

Представитель больницы отказался от комментариев, сославшись на конфиденциальность. Ранее полиция заявляла, что подозреваемый стрелок задержан, он был ранен полицией.

В сообщении в соцсетях школа выразила «глубочайшие соболезнования в связи со смертью директора Сасифат Синсамосорн».

Министерство здравоохранения сообщило, что 14-летняя девочка также была госпитализирована с огнестрельными ранениями и перенесла операцию. По данным того же источника, еще один ребенок получил травму лодыжки после падения с высоты.

В Таиланде один из самых высоких показателей владения оружием в регионе: по оценкам, в обращении находится 10 миллионов единиц огнестрельного оружия, или одна единица на каждые семь человек.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

