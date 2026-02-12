В Удмуртии задержали рецидивиста, готовившего нападение на отдел полиции

В городе Можга в Удмуртии задержан ранее судимый 57-летний мужчина, который планировал теракт в отделе полиции. Об этом сообщила ФСБ РФ. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления террористического и экстремистского характера.

По данным спецслужбы, мужчина планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД «Можгинский». В гараже задержанного обнаружили и обезвредили изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

