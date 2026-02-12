В Ухте из-за атаки украинских дронов загорелся нефтезавод

Город Ухта в Республике Коми подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщила Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. «На месте происшествия работают оперативные службы», – добавили в ведомстве.

Глава республики Ростислав Гольдштейн уточнил, что в результате атаки произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гольдштейн добавил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Утром 12 февраля по всему региону был объявлен режим беспилотной опасности. В аэропорту Ухты введены ограничения на полеты.

Глава муниципального округа Ухта Марина Метелева призвала горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. «Все необходимые меры предпринимаются, все службы работают», – написала она в своем телеграм-канале. Метелева напомнила о запрете на фото- и видеосъемку последствий ударов БПЛА, а также распространение информации в СМИ, сосетях и мессенджерах.

Сыктывкар, Наталья Петрова

