В Херсонской области автомобиль скорой помощи подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Инцидент случился на подъезде к Алешкам. По словам главы региона, в результате подрыва медработники не пострадали.
Кроме того, обнаружены четыре взрывоопасных предмета в районе Раденска и Петровки.
«Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Нечаево, Подлесное, Пролетарку, Саги и Старую Збурьевку», – добавил Сальдо. Последствия атак устанавливаются.
Мелитополь, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»