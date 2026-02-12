В Херсонской области автомобиль скорой помощи подорвался на мине

В Херсонской области автомобиль скорой помощи подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Инцидент случился на подъезде к Алешкам. По словам главы региона, в результате подрыва медработники не пострадали.

Кроме того, обнаружены четыре взрывоопасных предмета в районе Раденска и Петровки.

«Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Нечаево, Подлесное, Пролетарку, Саги и Старую Збурьевку», – добавил Сальдо. Последствия атак устанавливаются.

Мелитополь, Зоя Осколкова

