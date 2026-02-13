При налете БПЛА на Волгоградскую область пострадали двое взрослых и ребенок

Средства противоздушной обороны уничтожили 58 украинских беспилотников над российскими регионами за минувшую ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Основной удар пришелся на Волгоградскую область, над которой было сбито 43 дрона. Еще 12 беспилотников нейтрализовано над Ростовской областью, два – над Курской областью и один – над Крымом.

В Волгоградской области в результате налета БПЛА пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Зафиксированы повреждения частных домов в Волгограде и прилегающих к городу муниципалитетах.

«Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина», – уточнил глава региона, добавив, что угрозы их жизни нет.

В Волгограде обломки БПЛА упали рядом с жилыми домами – повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Кроме того, фрагменты дронов упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области.

В Ростовской области атаку БПЛА отразили в шести районах, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

