В Алтайском крае в центре для детей-инвалидов произошла вспышка кишечной инфекции

В Алтайском крае в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты региона.
С признаками заболевания госпитализированы 11 воспитанников, проходивших реабилитацию в центре «Радуга» в Первомайском районе.
Отмечается, что врачей вызвали при первых признаках заболевания. Контакт заболевших с другими детьми оперативно ограничили. Воспитанников без симптомов забрали домой родственники.
В центре проводятся противоэпидемические мероприятия совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.
Барнаул, Зоя Осколкова
