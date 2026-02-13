В Алтайском крае в центре для детей-инвалидов произошла вспышка кишечной инфекции

В Алтайском крае в центре для детей и подростков с ограниченными возможностями произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты региона.

С признаками заболевания госпитализированы 11 воспитанников, проходивших реабилитацию в центре «Радуга» в Первомайском районе.

Отмечается, что врачей вызвали при первых признаках заболевания. Контакт заболевших с другими детьми оперативно ограничили. Воспитанников без симптомов забрали домой родственники.

В центре проводятся противоэпидемические мероприятия совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube