Украинские дроны ударили по маршрутке в Херсонской области, есть раненые

Два украинских беспилотника целенаправленно атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области, несколько человек получили ранения. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале.

Маршрутный автобус попал под удар ВСУ в селе Малокаховка Каховского округа. Как отметил Филипчук, медики не могли оперативно оказать помощь раненым, так как один из вражеских дронов висел над маршруткой и не давал «неотложке» подъехать и помочь пострадавшим.

Позже двоих пострадавших, водителя и женщину-пассажира, удалось доставить в больницу.

«Украинские нелюди киевского режима в очередной раз демонстрируют свои зверства, проявляя свою истинную нацистскую суть», – заключил чиновник.

Геническ, Наталья Петрова

